Raamat, mida peaks olema igas Eesti raamatukogus

Kirjastus Grenader on äsja välja andnud suureformaadilise ja mahuka raamatu eestlaste kannatustest stalinlikes repressioonides.

500-leheküljelisse raamatusse pealkirjaga „Siberis vangistuses ja asumisel” on koondatud sadu fotosid, dokumente ja joonistusi, mis kõik annavad pildi eestlaste represseerimisest Nõukogude võimu poolt alates 1940. aastast kuni Stalini surmani.

See on varem trükis ilmunutest oluliselt mahukam stalinlikes repressioonides kannatanud eestlasi puudutav väljaanne. Raamatu koostamiseks kulus mitu aastat.

Leidub pilte meestest ja naistest, kelle elu lõpetati vägivaldselt kas juba Eestis või Siberi vangilaagrites ja neist tuhandetest, kes surid nälga või hukkusid vangilaagrites toimunud õnnetustes. Leidub fotosid metsavendadest ja nõukogudevastastesse noorteorganisatsioonidesse kuulunutest. On joonistusi lastelt, kes küüditati ja enam iial kodumaale ei jõudnud.

Fotode hulgas on ka palju grupipilte, millel kujutatud küüditamisohvrite nimed on teadmata. Seepärast peaks see raamat kindlasti jõudma igasse raamatukokku, et kõik, kelle sugulased jäid Venemaa mulda, saaksid neilt fotodelt omakseid otsida.

Raamat on eesti- ja ingliskeelne. Tekstid on koostanud tuntud ajaloolane, filosoofiadoktor Aigi Rahi-Tamm. Pildivaliku on teinud ja allkirjad koostanud Lauri Suurmaa ja Aimur Kruuse.