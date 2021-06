Juhtkiri: õnnetus hüüab tulles

Jalgratas on üks ütlemata mõnus liiklusvahend, eriti suvel – jõuab kohale kiiremini kui jalgsi, pole vaja muretseda parkimise pärast ning rattaga sõitmine aitab end ka vormis hoida. Paraku toob rattahooaeg igal aastal kaasa õnnetusi ja enamasti jääb nendes kannatajaks just nõrgem pool ehk rattur.

Nädalavahetusel oli Läänemaal ratturitega kaks õnnetust, mõlemad klassikalised ja täpselt „õnnetus hüüab tulles”-tüüpi avariid. Esimene neist, laupäeva hommikul Taeblas juhtunu, oli ehe näide sellest, mis võib juhtuda, kui liiklusreeglitele vilistatakse. Reegel ütleb, et jalgratturil ei ole auto suhtes eesõigust, kui ta ületab ülekäigurajal teed sõiduvahendi seljas. Eesõigus on alles siis, kui ta enne vöötrada ratta seljast maha tuleb ja üle tee minnes ratast käekõrval lükkab.

Igapäevases linnaliikluses näeb seda, et sõitja enne ülekäigurada tõepoolest ratta seljast maha tuleb, pigem harva. Enamasti teevad seda vanemad prouad. Hoopis tavalisem on pilt, kus rattur sõidab uljalt täie hooga ülekäigurajale, vahel suvatsemata isegi vaadata, kas auto tuleb, ja autojuht vajutab pidurid blokki, et ratturile mitte otsa sõita. Enamasti õnnestub auto pidama saada ja kõige hullemaid tagajärgi vältida, kuid mitte alati.

Ratturite ja autojuhtide vahel tundub valitsevat igipõline vastasseis nagu hiirel ja kassil Tomi ja Jerry multikates. Autoroolis istudes on ilmselt iga juht siunanud mõnda ratturit, kes sõidab liiga keset teed, ei näita pööramisel suunda või ilmub kõnniteelt sõiduteele ootamatult. Samamoodi on ilmselt iga rattur kirunud autojuhte, kes sõidavad mööda liiga lähedalt või lihtsalt ei hooli ratturist. Tegelikult on mõlemad, nii autojuht kui ka rattur, liikluses võrdsed – nii et natuke rohkem üksteisega arvestamist tuleb igal juhul kasuks. Täpselt samamoodi, nagu tuleb kasuks liiklusreeglite järgimine, sest siis on õnnetused vähem tõenäolised.