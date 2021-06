Haapsalus peetakse kaks uudset korvpalliturniiri

Nii sel, kui ka järgmisel laupäeval mängitakse Haapsalus korvpalli, kumbagi turniiri pole siin varem korraldatud.

Sel laupäeval, 19. juunil peetava turniiri „Rannarootsi šašlõkk“ formatsioon on ainulaadne, ütles võistluse korraldaja ja kohtunik on Rudolf Lumiste. „Osalevad võistkonnad on Eesti liigadest, mängima tulevad ka Eesti rahvusmeeskonnas mänginud korvpallurid, näiteks Valmo Kriisa, Egert Haller ja teised. Kohal on ka Läänemaa paremad pallivõlurid,“ lausus Lumiste.

Kaheksa meeskonda on jaotatud kahte alagruppi, mängitakse linnastaadioni välisväljakul või halva ilma korral spordihoones. Turniir algab kell veerand üksteist ennelõunal ja mängitakse kella viieni õhtul.

Lumiste nentis, et mäng ei käi mõisa peale. „Austagem end ja vastast – ei mingit poksi, maadlust ja muud, mis rikuvad sporti,“ ütles Lumiste.

Juunikuu viimasel laupäeval, 26. juunil toimub linnastaadionil või spordihoones Siim-Sander Vene eestvedamisel turniir „Nike 3×3“. „Turniir on pealtvaatajatele tasuta, sest tegemist ei ole tuluprojektiga,“ ütles Vene. Ta soovitas pealtvaatajail platsi äärde uudistama tulla umbes kella üheteistkümneks.

Ka sel turniiril on kohal Eesti korvpalliparemik, lisaks meestele ka poiste U18 ja U13 võistkonnad. Vene sõnul on turniiril omajagu meistriliiga mängijaid. „Oma meeskonnaga Boft on kohal eelmise aasta parim 3×3 mängija ning Eesti koondise ja Kalev/Cramo tagamängija Martin Dorbek,“ ütles Vene. Lisaks osaleb võistkond Treimix koosseisuga: Märt Rosenthal, vennad Tom ja Sven Kaldre ja Heigo Erm.

Kui Venel õnnestub turniir tänavu käima tõmmata, loodab ta järgnevatel aastatel seda veelgi suuremalt korraldada. „Idee on asjaga pikemalt tegeleda, mitte teha ühekordset üritust,“ ütles Vene.

Vene sõnul on turniiri võitjale ahvatlev auhind: reis Prantsusmaale, Cergy-Pontoise Challenger etapile.