Läänemaa saab kolm ohutuspoid

Juunis paigaldab päästeamet Läänemaa supluskohtadesse kolm ohutuspoid, mis aitavad väsinud ujujatel hinge tõmmata ning vajadusel ka silma paista ja aega võita, kuni abi kohale jõuab. Üle Eesti saab seesuguse poi 60 ujumiskohta.

Päästeamet paigaldab Läänemaa poi Valgevälja ja Palivere karjääridesse ning Kullamaa järvele. „Poidel on libisemiskindlad käepidemed, mis hõlbustavad suplejal sealt kinni hoidmist – nii annab poi võimaluse kurnatuse puhul hinge tõmmata ja jõudu koguda ning samal ajal aega võita, et abi saabumiseni vastu pidada,“ selgitas Päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Mikko Virkala.

Päästepoid on head abimehed nii terviserikke ja väsimuse kui ka ootamatult halvenenud loodusolude puhul – ka tugeva tuule või lainetuse puhul on päästepoi toeks, kus oodata ujumistingimuste paranemist. Meeles tuleb pidada, et poi saab abi pakkuda vaid siis, kui see on terve.

Üle kogu Lääne regiooni paigaldab päästeamet 16 poid – Pärnumaale 2, Järvamaale 2, Raplamaale 4, Läänemaale 3, Saaremaale 2 ja Hiiumaale 3. Pärnumaa poid paigaldatakse Rae järvele ja Seljametsa karjääri, Järvamaa poid lähevad Türi ja Paide tehisjärvedesse, Raplamaa ohutuspoid pannakse Vesiroosi tiiki, Aleti ja Öökulli järvedele ning Sulleri puhkealale. Saaremaal saavad poid Vanamõisa ja Tõrise karjäärid ning Hiiumaal Kärdla suvine ning taliujujate supluskoht ja Kassari rand.

Lääne päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Tarmo Volteini sõnul on poid leidnud kasutust Kreekas ning poid on päästevarustus, mis on spetsiaalselt välja töötatud merelainetes ja magevees vastu pidama. „Puhkepoidel on libisemiskindlad käepidemed, mis hõlbustavad suplejatel sellest kinni hoidmist ning puhata,“ sõnas Voltein. „Päästepoi on kasutatav nii olukordades, kus äkki tekib terviserike kui ka suurte lainete, tuule või tormi puhul, andes sellega päästjatele väärtuslikku aega kannatanuni jõudmiseks,“ selgitas Voltein. Ennetusbüroo juhataja lisas, et kindlasti ei ole tegemist mänguasjaga ning eesmärgiks ei tohiks võtta poini ja tagasi ujumist. „Ujuda tuleks ikka nii, et oma võimete piire katsetada poleks vaja.“

Sel aastal on Eestis uppunud juba 20 inimest, neist 8 Lääne regioonis.