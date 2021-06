Posti tänava remont algab arvatust varem

Pikalt planeeritud Haapsalu peatänava remont algab 5. juulil, kui tee liiklusele suletakse ja hanke võitnud AS YIT töömehed hakkavad asfalti freesima.

Esimesel remondinädalal on korraga liikluseks suletud nii Posti kui ka Metsa tänav. Viimasel algab asfalteerimine 7. juulil, mis tähendab, et vanalinna pääseb autoga vaid Kalda, Endla ja Võnnu tänavat mööda. „Paar päeva on sellised, mil nii Posti kui ka Metsa tänav on suletud,” kinnitas Haapsalu aselinnapea Innar Mäesalu.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!