Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi kutsus oma jalgpallipere lustima

Laupäeval toimus Lihula gümnaasiumi staadionil juba 14. korda Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi perepäev.

Lastekaitsepäeva jalgpalliturniir kannab küll turniiri nime, kuid mõte on sellel tegelikult sügavam. Lisaks vanematega lustimisele mängivad lapsed oma kodukülade eest. Nii tähtsustaab klubi lapsele kodu tähtsust ja suurt rolli inimeseks kujunemisel. Nii on ka perepäeva toimunud erinevates külades-Vatlas, Lihulas, Kõmsil, Tuudil, Massus, Kirblas, Metskülas.

Aastad on maapiirkondades teinud oma töö ja külasid, keda turniirilehelt leiab, jääb aina vähemaks. Tänavu olid esindatud Lihula, Virtsu, Kõmsi, Metsküla ja osaleda said ka lapsed, kes olid külla sõitnud nendes külades elavatele sugulastele.

Lõpuks osales turniiril nii palju lapsi, et korraldajaid hakkas ennem turniiri painama hirm, et planeeritud 70 medalist võib puudu tulla. Siiski said kõik medalitega pärjatud ja kõigile jagus ka muid toredaid auhindu.

Jalgpallipäeval on kindel reglement ja tegemised. Lisaks kahe vanusegrupi turniiridele külastavadlapsi Eesti tippjalgpallurid. Toimuvad löögivõistlused ja laste-lastevanemate jalgpallilahing. Sel aastal tulid lapsi tervitama praeguseks Pärnu JK Vapruse eest Premium Liigas mängivad Rocco Mõtt ja Virgo Vallik. Poisid, kes samalt turniirilt alustasid, avasid perepäeva ja meenutasid oma esimesi samme. Nad soovisid lastele kõike ilusat ja tuletasid meelde, et tähtis on korralikult treenida ja olla järjekindel. Lapsed ja nende vanemad tänasid neid kõrvulukustava apalusiga.

Siis läks möll platsil lahti. Mängisid nii suured kui ka väikesed, löödi vägevaid väravaid, valati kaotuse- ja õnnepisaraid, kukuti, tõusti jälle püsti. Perepäeval oli eriti vägev vaadata, kuidas perede löögivõistlusest võttis osa koguni 35 paari. Need pidid moodustama laps ja lapsevanem. Järgmisse vooru sai pere, kelle mõlemad liikmed penltipunktilt tabasid. See õnnestus seitsmel perel.

Päeva lõpetas igal aastal aina suuremat popullaarsust võitev laste ja vanemate vaheline jalgpallimäng. Sellel aastal said napi 1:0 võidu 23 ema-isa, kes kõikide laste vastu lahingusse astusid.