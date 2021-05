Haapsalu saab riigilt üürimaja kõrval asuva maa

Neljapäevasel istungil nõustus valitsus müüma 22 100 euroga Haapsalule Niine tänava üürimaja kõrval asuvad krundid, Haapsalu ei teadnud aga otsusest reedel veel midagi.

„Arvan, et nad annavad meile selle krundi,” ütles esimese hooga Haapsalu linnapea Urmas Sukles. Kuuldes, et valitsus on otsustanud krundid müüa, ütles Sukles, et sel juhul linn ostab. „Me pole seda veel arutanud, aga arvan, et ostame selle ära,” ütles Sukles.

