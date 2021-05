Sajune ilm jätkub nädala lõpuni

Täna jõuab Eestini madalrõhkkond, mis homme edasi Soome poole liigub, sajupilvi jõuab enam ida-Eestisse.

Teisipäeval on Lääne-Eestis vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib hoovihma sadada. Rannikul püsib paiguti udu. Ida pool on pilves üksikute selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma, kohati võivad sajuhood tugevad olla, võimalik on ka äike. Puhub loode- ja läänetuul 3-9, puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on 12-17, ida-Eestis võib tõusta 20 kraadini, rannikul on õhusooja paiguti kuni 10 kraadi.

Läänemaal on vahelduva pilvisusega ilm, kohati võib hoovihma sadada. Rannikul püsib paiguti udu. Puhub loode- ja läänetuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on 10-15 kraadi.

Vihma võimalus kestab laupäevani. Päeviti on kõigil päevadel õhusooja kuni 15 kraadi, öösiti jääb õhusoe alla 10 kraadi.