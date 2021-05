Läänemaal algas fotojaht

SA Läänemaa kuulutas välja kuni jaaninädala lõpuni kestva fotojahi, mille pidamiseks tuleb kaardirakenduse Läänerada.ee abil üles leida Haapsalu ja Läänemaa kauneimad ja huvitavad, elamusi pakkuvad paigad.

SA Läänemaa arendusjuhi Grete Kindeli sõnul on kaardirakenduss Läänerada.ee kantud kõik vaatamisväärsused, turismiga seonduvad ettevõtted ja muud huvitavad objektid.

„Pakume kõigile võimalust jätta oma jälg Läänerada.ee kaardirakendusse – näidata kogu maailmale enda tehtud fotoga, kuidas just teie seda kohta näete,” ütles SA Läänemaa turundusjuht Lemmi Kann. Ta lisas, et kõik armastavad Haapsalust ja Läänemaast fotosid teha ja SA Läänemaa pakub nende piltide eksponeerimiseks koha, kus need on nähtavad kõikidele inimestele, kes Läänerada.ee keskkonnas käivad.

Fotojahil osalemiseks tuleb pildid laadida Puhka Haapsalus ja Läänemaal Facebooki grupis temaatilise postituse kommentaariumisse ja kirjuta juurde objekti nimi. Fotosid võib postitada 27. juuni südaööni.