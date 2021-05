Erkki Bahovski: Šoti küsimus: idealismi ja realismi vahel

Eelmisel nädalal peeti Ühendkuningriigis kohalikud valimised, sealhulgas Šotimaal.

Šotlased pole olnud just ülemäära õnnelikud Ühendkuningriigi lahkumise üle Euroopa Liidust, sest Šotimaal hääletati valdavalt ühendusse jäämise poolt.

Nii olidki 2021. aasta valimised Šotimaal üle pika aja sellised, kus Ühendkuningriik ei kuulunud enam Euroopa Liitu. Oodatult võitis Šoti rahvuspartei (SNP), mille juht ja Šotimaa esimene minister Nicola Sturgeon kuulutas, et nüüdsete valimistega on nad saanud rahva mandaadi uue iseseisvusreferendumi korraldamiseks ja lõpuks ka iseseisvuseks. SNP ei saanud küll enamust Šoti parlamendis (64 kohta 129st), kuid et ka rohelised (8 kohta) toetavad iseseisvust, siis paistab jutul rahva mandaadist olevat tõepõhi all.

Kuid üks asi on hääletada valimistel SNP, teine aga iseseisvuse poolt. 2014. aastal peetud Šotimaa iseseisvusreferendumil jäid iseseisvuse toetajad alla. Ent nagu öeldud, toimus 2016. aastal Brexiti referendum ning eelmisel aastal lahkus Ühendkuningriik Euroopa Liidust.

