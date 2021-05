See teater avas taas nostalgiaväljapaneku, nüüd koos nõudenäitusega

See teater avas nädalavahetusel pärast koroonapiirangutest tingitud pausi taas nostalgiaväljapaneku, mis nüüd on täienenud nõudeväljapanekuga.

Teatri üks eestvedajaid Eve Merima sõnul on See teatril aastatega kogunenud suur lauanõude kogu. „Me pole neist ühtegi asja ostnud, need kõik on meile toodud,” ütles ta. Merima tõi näiteks, et on keegi vanu nõusid päranduseks saanud, ega oska nendega midagi peale hakata ja pakub teatrile.

Fotod Arvo Tarmula

