Daire Kaup: kuninganna vääriline päev emale šokolaadibeseekoogiga

Emad on nagu arstid – suunavad oma energia ja südame pereliikmete tervisele, ennast ja oma vajadusi samal ajal unarusse jättes. Ema on see, kellele saad alati helistada ja küsida, millal kana külmikus halvaks läheb… või kui on vaja mõnd huvitavat retsepti liha küpsetamiseks ja infot, kuidas aru saada märkest „parim enne” pakendil.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!