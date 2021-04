Läänemaale tuleb ligi sada Teeme Ära talgut

Läänemaal osaleb 1. mail Teeme ära talgutel ligi sada väikest seltskonda. Neljapäeva hommikul oli registreerunud 92 talgut.

Viimase ööpäevaga oli lisandunud kuus talgut.

Selle aasta talgute eesmärgiks on olnud igaühe looduskaitse ehk niidu- ja maitsetaimede istutamine, puude istutamine ning putukahotellide ehitamine. Samuti toiduraiskamise vähendamine ehk kompostikastide valmistamine.

Kolmapäevase seisuga oli Läänemaale enim registreeritud lilleniitude talguid, mida oli kokku 31, 21 talgu eesmärk on valmistada kompostikast ja 12 talgut teevad putukahotelli.

Tänavu on soovitatav talguid pidada perega väikeses seltskonnas. Teeme ära Läänemaa kordinaatori Maret Metsaviiru sõnul on hea talgud siiski kirja panna, et oleks statistiline ülevaade. Samuti on toetajad pannud talgulistele välja desovahendid, seemnepakid lilleniidu rajamiseks. Esimestele registreerunutele jagus ka ehituspoe kinkekaarte kompostikastide ehituseks.

„Tänavune talgupäev kannab praeguse aja märki aga me saame hoida talgupäevade traditsiooni ning hoolida loodusest ja üksteisest,” ütles Metsaviir.