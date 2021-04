Galerii: Poiss kalaga sai uue väljanägemise

Restauraator Paul Uibopuu parandas teisipäeva õhtul Rootsituru ringil asuvat kuju „Poiss kalaga”, mida Uibopuu möödunud nädalal surveveega pesi.

Uibopuu selgitas, et dolomiitkivi, millest kuju on valmistatud, on pehme ja seda surveveega pestes uhab vesi kujust kivitükke välja. Parandustööde käigus täitis Uibopuu kujusse tekkinud praod, et need ilmastiku mõjul ei süveneks.

Möödunud nädala neljapäeva õhtul pesi Uibopuu kuju surveveega puhtaks. Reedel jätkas Uibopuu promenaadi rannatrepistike dekoratiivsete sammaste puhastamist surveveega, et need esmalt samblast puhtaks saada. Uibopuu sõnul vajavad sarnaselt Rootsi turu skulptuurile väikest taastamistööd ka promenaadi trepid.

Sel aastal on Uibopuul kavas puhastustada ka Haapsalu vana kalmistu hauatähiseid.

Arvo Tarmula fotod