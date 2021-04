Valitsus arutab koroonapiirangute leevendamist nädala pärast

Valitsus arutas teisipäevasel kabinetinõupidamisel COVID-19 piirangute järk-järgulist leevendamist ja naaseb selle arutelu juurde järgmisel teisipäeval.

„Me ei taha hoida piiranguid päevagi kauem kui vaja, aga piirangute leevendamise jaoks on vaja kindel olla, et praegune nakatumisnäitajate langus on püsiv. Ainult nii saame tagada, et ühiskonnaelu taasavamine on ohutu. Peame silmas pidama, et praegune nakatumise tase on tegelikult võrreldav veebruari keskpaigaga, kus olukord läks raskeks ja hakkasime piiranguid karmistama,” ütles peaminister Kaja Kallas pressiesindaja teatel.

„Oleme kõigi eestimaalaste ühiste pingutuste tulemusel suutnud nakatumise näitajaid parandada. Me ei saa praegu võtta asjatuid riske, mis võiksid tehtud pingutused nullida ja nakatumised uuesti tõusule viia. Leevendame piiranguid järk-järgult. Kuna oht ei ole möödas, peame ettevaatlikuks jääma ka ilmade soojenedes. Ühiskonnaelu taasavamisel on oluline roll ka aktiivsel vaktsineerimisel,” lisas ta.

Kui jätkub nakatumise langustrend, on valitsuse prioriteediks avada esmajärjekorras koolides osaliselt kontaktõpe ja leevendada samm-sammult piiranguid välitingimustes sportimisele, treenimisele, huviharidusele.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna sõnul on koolielu paratamatult seotud kõrgema nakkusohu ja suurema kontaktide arvuga. „Me plaanime koolielu avamist samm-sammult ja kõiki ohutusmeetmeid järgides ning eelistatud on siin oma haridustee päris alguses olevad õpilased,” ütles minister.

Samuti viitas ta lähenevale koolivaheajale, kus tuleb arvestada reisimisega seotud riskidega. „Tulemas on koolivaheaeg. Palun veedame koolivaheaja eelkõige pereringis õues kevadet nautides. Väga halb mõte on praegu minna perega reisima. Sel juhul peab arvestama 10-päevase eneseisolatsiooniga. Kui koroonaviirusesse nakatumise langustrend jätkub, siis loodame vähemalt väikesed koolilapsed saada pärast koolivaheaega kontaktõppele,” ütles ta.