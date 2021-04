Ilmateenistus lubab päeviti kevadsooja, kuid öösiti veel külma

Eesti ilma kujundab Botnia lahelt aeglaselt kirde suunas liikuv madalrõhkkond. Järgnevatel päevadel jääme Lääne- ja Põhja-Euroopa kohal tugevneva kõrgrõhuala kuiva, aga tuulisesse serva.

Teisipäeval on Ida-Eestis pilves selgimistega ilm ning ajuti sajab vihma. Lääne-Eestis on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 2-8, pärastlõunal saartel puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on 4-10 kraadi.

Läänemaal on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 2-8m/s. Õhutemperatuur on 7-8 kraadi.

Ka järgnevatel päevadel pole Läänemaal sadu oodata. Päeviti on õhutemperatuur kevadine, öösiti on sel nädalal veel oodata kuni 3 kraadi külma. Päeviti jääb õhusoe kolmapäeval ja neljapäeval 4-8 kraadi vahele, reedel ja laupäeval on sooja oodata 7-11 kraadi.