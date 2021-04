Riigieksamite sooritajad saavad veel koroonatestile registreeruda

Kõigil, kes sooritavad aprillis riigieksameid või Cambridge’i inglise keele tasemeeksamit, on veel võimalus end panna koroonatestile kirja panna.

Testi tegemine on võimalus saada eksamile minnes lisakindlust, et kõik toimub võimalikult turvalises keskkonnas, teatas haridus- ja teadusministeerium. Testile registreerumiseks tuleb võtta ühendust oma kooliga. Koolid peavad viimaste testida soovijate nimed edastama hiljemalt esmaspäeva, 12. aprilli hommikul kell 10.

Testimine ei ole kohustuslik, aga ministeerium soovitab seda kõigile eksaminandidele. See on lihtne võimalus aidata kaasa sellele, et eksamitel oleks nakatumisrisk võimalikult madal. Koroonasse nakatumise näitajad on veidi paranenud, kuid haigestumine püsib endiselt väga kõrgel tasemel ning haiglates on rekordiliselt patsiente. Nakkust kandval inimesel ei pruugi olla sümptomeid, ent ta võib siiski olla teistele ohtlik.

Proov võetakse kurguloputusvedelikust, mis on testitava jaoks lihtne, kiire ja mugav. Proovid kogutakse koostöös koolidega paar päeva enne eksameid ja selleks ei ole vaja meditsiinikoolitusega personali. Eksaminandid, kes pole ühegi kooliga seotud, saavad proove anda kindlates Synlabi testimispunktides. Proovid saadetakse Synlabi laborisse ja neid testitakse PCR-meetodil.

Kui testitulemus on positiivne, saab eksami teha lisaeksami ajal, mida on tänavu iga riigieksami kohta kaks. Eesti keele esimene lisaeksam toimub 17. mail, eesti keel teise keelena esimene lisaeksam toimub 18.–19. mail. Teiste lisaeksamite ajad selguvad peagi.

Selleks et eksamid toimuks võimalikult turvaliselt, on võetud kasutusele ka kõik tavapärased ennetusmeetmed: distantsi hoidmine, hajutamine, tuulutamine, maskide kandmine ja desinfitseerimine.

Eesti keele riigieksamit teeb 19. aprillil üle 7100 eksaminandi ning peamiseks testimispäevaks on kavandatud 16. aprill. Eesti keele eksamit teise keelena teeb ligi 2800 noort 21. aprilli ja testimine toimub 19. aprillil. Cambridge’i inglise keele tasemeeksami kirjalikku osa teeb ligi 2000 noort 24. aprillil ning testimine toimub 22. aprillil.