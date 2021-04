Saueaeugu teatrisuve avavad pokud ja kratid

Lavastaja Margus Kasterpalu lõikab teisel koroonakevadel Saueaugul õunapuid ja peab hinge kinni, et teatrisuvi läheks täie ette.

Suvi 2021 peaks tooma vaatjate ette „Kadunud kodu” – mullu valminud suvelavastuse, mis sai äsja kutse Draamafestivalile hoolimata sellest, et esietendust pole veel olnudki, ning tuttuue lastetüki Edgar Valteri ainetel.

Küsimusele, kas saame suveplaanidest rääkida, vastab Kasterpalu, et saame, aga jääme tingiva kõneviisi juurde. Kuigi plaanid on tehtud, võib suvi alt vedada. „Plaanide realiseerumine – see on ju iseasi,” ütleb Kasterpalu. „Seda ei oska ma ütelda, mis ta meile toob, kui rangeid piiranguid ja reegleid, mida peab täitma.”

Mullu valmis Saueaugul Kasterpalu ja lavastaja ning dramaturgi Priit Põldma teatritükk „Kadunud kodu” Ernst Enno tekstide ainetel. „Valmistasime ta ette, aga suurele publikule mängida ei saanudki,” ütleb Kasterpalu. Seisis ju toonasel kontrolletenduse kavalehelgi: esietendus Saueaugu teatritalus 2021. aasta juulis.

