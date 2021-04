Kolledži üliõpilaste uuring: elus on parim pere

Haapsalu kolledži tervisejuhi ja Tallinna tervishoiu kõrgkooli terviseedenduse üliõpilaste koostöös valminud arvamusküsitlusest selgus, et praegune aeg on parim perega olemiseks, õues liikumiseks, lugemiseks ja õppimiseks.

Õpilased küsisid gallupis, mis on elus praegu kõige toredam ja parem. 98% 182 vastanutest ütles, et elus on parim pere ja liikumine. Oluliseks täheldati inimeste lähedusvajadust, koosolemist sõprade ja perega. Oli ka lõbusaid ja tervise vaatevinklist väga olulisi vastuseid, näiteks „saab rohkem magada”.

Küsimuse – mis aitab säilitada ja arendada enda tervist ning heaolu? – vastused jäid üsna sarnaseks eelnevatega – lugemine, tervislik söömine, liikumine looduses. Toreda lisana toodi teises küsimuses rohkem välja liikumist just armastatud koduloomaga.

Gallupi eesmärk oli meelde tuletada, et vaatamata olukorrale on meie elus jätkuvalt palju head ja väga head. Tulemustest võib kergesti järeldada, et tervis ja õnn on seotud kodu, lähedaste ja sõpradega.