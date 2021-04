Lihula saab uue alajaama

Elektrilevi plaanib uuendada Lihula alajaama, kuhu investeerib 800 000 eurot.

Elektrilevi varahaldusjuht Rasmus Armas ütles Lääne Elule, et Lihula alajaama seadmed hakkavad varem või hiljem üles ütlema ning varustuskindluse tagamiseks on vaja need välja vahetada.

„Need hakkavad jõudma oma tehnilise eluea lõppu,“ märkis Armas.

Armase sõnul on kõige kriitlisem 1976. aastal paigaldatud kümnekilovoldine jaotusseade, mille kaudu elekter jõuab tarbijani. „Samast ajast on ka jaotusseadme hoone, mis samuti renoveeritakse,“ ütles ta.

Investeeringu suurusjärk on 800 000 eurot. „Töödega tehakse algust suve keskel,“ ütles Armas. Aega võtavad need umbes aasta jagu – tähtaeg on tuleva aasta teine pool.

Armase sõnul on Lihula taoliste alajaamade tööaeg vähemalt 40 aastat, aga need võivad tõrgeteta töötada ka kauem. Lihula alajaam on 45aastane.

Riigile kuuluv võrguhaldur Elektrilevi teatas märtsis, et ostab soomlastele kuulunud Imatra Elektri, mis oli teine iseseisev võrgufirma Elektrilevi kõrval. Imatral oli 25 000 klienti Lääne-Eestis ja Viimsis.

Elektrilevi on Eesti suurim võrguettevõte, mis haldab 60 000 km elektriliine ja 24 alajaama. Ettevõttel on üle 508 000 kliendi.