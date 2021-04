Täna öösel makstakse elektri tarbimise eest peale

Elektri keskmine hind on öösel kella kella kahest hommikul kella seitsmeni Nord Pooli elektribörsi andmetel Eestis negatiivne ehk tarbimise eest makstakse peale. Elektri madal börsihind on eeskätt kasulik kliendile, kes on valinud endale elektri tarneks börsipaketi.

Täna öösel kella kahest kolmeni maksab elektri megavatt-tund -0,47 eurot. Edasi järgneva tunni jooksul maksab megavatt-tund -1,41 eurot. Kella neljast viieni on elektri hind -0,47 eurot, viiest kuueni -0,46 eurot ning järgneva tunni jooksul kuni kella seitsmeni tuleb megavatt-tunni eest maksta-0,08 eurot.

Esmakordselt langes elektri börsihind Eestis negatiivseks eelmise aasta juulis. Siis oli põhjuseks madal öine tarbimine, Põhjamaade hüdroenergia ja suur tuuleenergia tootmine.

Elektri hind võib langeda miinusese, sest elektrijaamade ajutine seiskamine on tootjate jaoks oluliselt kallim kui veidi tarbijatele peale maksmine.

Kuna elektri tunnihinnad kuvatakse üks päev ette, siis on võimalik koduses majapidamises oma elektrikulukaid toimetusi veidi planeerida (elektritootjad annavad iga päev hulgiturule infot, kui palju ja mis hinnaga nad järgmise päeva igal tunnil elektrit toota saavad). See tähendab börsipakettide omanike jaoks, et kui näiteks kell 19-20 on börsihind väga kõrge, aga 20-21 ajaks juba madalale kukkunud, saaks ajastada elektrikerise kütmist soodsamale ajale.