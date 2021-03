Valitsus pikendab piiranguid kuni 25. aprillini

Valitsus otsustas teisipäeval pikendada praegu 11. aprillini kehtivaid koroonapiiranguid veel kahe nädala võrra, 25. aprillini, kirjutas ERR.

„Kõik need piirangud, mis täna kehtivad, jäävad samasuguseks. Mingeid uusi juurde ei tule, aga kuni 25. aprillini midagi leevendama ka ei hakata. See on ära otsustatud ja tagasi tuleme selle teema juurde kahe nädala pärast olles siis targemad nii nakatumiskordaja, leviku kui ka haigete arvu suhtes,” ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Piirangute mahavõtmist me väga tõsiselt ei arutanud praegusi numbreid vaadates,” lisas ta.

Ta lisas, et kui ka hakkab ühiskonna avamine, siis kõik ühe korraga lahti ei lähe, vaid piirangutest väljatulek on järk-järguline.