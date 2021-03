Sule: haigestumine langeb praegu kõigis vanusegruppides

Esmaspäevane haiglaravi vajavate COVID-haigete rekordarv – 725 – jääbki loodetavasti rekordiks, positiivseks prognoosiks annab alust tõsiasi, et haigestumine väheneb korraga kõigis eagruppides, ütles intervjuus ERR-ile terviseameti hädaolukorra meditsiinijuht Urmas Sule.

„Prognoosid on sisse töötatud ja toimivad vea piirides hästi. Loodame, et see 725 jääbki kõige kõrgemaks numbriks. Kindel selles muidugi olla ei saa,“ lausus ta.

Sule sõnul pole ühe nädala tõusudest-langusest suurt järeldust võimalik teha, küll on positiivne see, et koroonasse haigestumine väheneb korraga kõigis vanusegruppides.

„Kui oleks mingis grupis tõus, näiteks noorte seas, siis see tähendaks omakorda hilisemat haigestumise tõusu vanemate hulgas. Kui langus on ühtlane, siis on põhjust loota, et üldine langus saab väljenduma ka haiglaravi vajamises,“ lausus Sule.