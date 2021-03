Nädalalõpp toob sooja ja vihma

Eesti jääb lähipäevil üle põhjalaiuste liikuvate madalrõhkkondade ja lõunapoolse kõrgrõhuala piirimaile.

Neljapäeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab veidi vihma, pärastlõunal pilvisus loode poolt alates järk-järgult hõreneb. Puhub edela- ja läänetuul 4-9, puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on +3 kuni +9 kraadi.

Läänemaal on pilves selgimistega ilm. Võib veidi vihma sadada. Puhub edelatuul 5-9, puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on 3 kuni 8 kraadi.

Hoovihma on oodata esmaspäevani. Reedest pühapäevani ulatub päevane õhusoe 10 kraadi ümbrusesse – enim on sooja oodata laupäeval – kuni 11 kraadi. Esmaspäeval läheb pisut jahedamaks ja sooja on kuni viis kraadi. Öösiti on õhutemperatuur null kraadi ümbruses.