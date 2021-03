Kajalood. Anton Pärn: ajas tulevad välja õnnestumised ja eksimused

“Kuigi mu tööelus on olnud raskusi, tagasilööke ja pettumusi… lõppkokkuvõttes on see olnud õnnelik aeg,” ütles arheoloogiahuvist muinsuskaitse ja kultuuripärandi säilitamise juurde ning sealt juba muuseumide kaasajastamise käivitajaks liikunud nüüdne Muuseuminõukogu esimees Anton Pärn Vikerraadio saates “Kajalood”.

Pärna direktoriks oleku ajal uue sisu saanud Haapsalu Linnuse muuseum on Euroopa Muuseumi aastaauhinna ja Euroopa Liidu Ludwig Mies van der Rohe kaasaegse arhitektuuri auhinna nominent. See on pikk teekond, millest Pärn tõi välja kilde täna eetris olnud “Kajaloodis”.

Pärn on SA Haapsalu ja Läänemaa muuseume juhtinud 2013. aastast, enne seda töötas ta kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantslerina. Tema juhtimise all on uuenduskuuri läbi nii piiskopilinnuse muuseum kui ka Iloni Imedemaa. Põhitöö kõrvalt on Pärn jätkanud arheoloogina Haapsalu vanema ajaloo uurimist. Tema viimane suurem töö oli läinud suvel Haapsalus Linda ja Rüütli tänava nurgal asuva kinnistu arheoloogiline uurimine.

President annetas Pärnale tänavu Valgetähe IV klassi teenetemärgi.

Anton Pärna Kaja Kärnerile antud intervjuud saab kuulata siit: