Galerii: kuursaali kaunistused läksid remonti

Sel nädalal võtsid Trendmaster OÜ töömehed maha Haapsalu kuursaali sakilised viilukaunistused ja puitpitsid, et aprilli lõpuks need korrastatuna oma kohale tagasi panna.

Haapsalu linnavalitsuse linnavaraspetsialisti Madis Raudsepa sõnul remonditakse sel aastal seitse komplekti viilukaunistusi koos lipuvarrastega – kaks kummalgi pool otstes ja kolm promenaadipoolsete sissepääsude kohalt.

„Kaunistused võetakse maha ja siis töökojas vaadatakse, palju annab parandada ja palju läheb vahetusse,” ütles Raudsepp. „Päris suur osa on täitsa läbi,” lisas ta.Raudsepa sõnul on kahjustuste maht küll üldjoontes teada, kuid arvestatud on ka võimalusega, et tulla võib ettenägematuid lisatöid.

Fotod Arvo Tarmula

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!