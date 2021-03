Kaja Kallas: paneme riigi nii lukku kui saab

Esmaspäeva õhtul teatas peaminister Kaja Kallas „Aktuaalse Kaamera” otseeetris, et valitsusel on plaanis riik panna nii lukku kui saab.

See tähendab, et neljapäevast on kõik klassid distantsõppel, kaubanduskeskused ja kohvikud on suletud, lapsi ei soovitata viia lasteaeda ilma tingimatu vajaduseta.

Samuti hakkab väljas kehtima 2+2 reegel.

„Eesmärk on, et meie meditsiinisüsteem peaks vastu,” ütles Kallas otse-eetris.

Piirangud kehtivad vähemalt kuu aega.

Neljapäevast kehtima hakkavad piirangud: