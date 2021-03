Läänemaal on kolm koroonaviiruse kollet – kõik kolded on Haapsalus ja kõigis neis on üle kümne nakatunu.

Üks kolletest on Läänemaa jalgpalliklubi, kus on kokku nakatunud 10 inimest, on üks 11 nakatunuga ettevõtte kolle ja üks 16 nakatunuga tööalane kolle.

