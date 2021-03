Martna maadlejad harjutavad uuel matil

Kuigi maadlusvõistlusi koroonaviiruse ohus korraldada ei lubata, saavad Martna noored maadlejad nüüd end uuel suurel matil tulevasteks mõõduvõtmisteks vormi ajada.

Seni on Martna noored maadlejad treeninud kaarhalli eeskojas asuvas tillukeses 5x5-meetrises ruumis ja võistluste tarvis on seni käidud maadlusmatti laenamas. Et Martna kaarhallile uut eluvaimu sisse puhuda, otsustas SK Martna treenima hakata ka suures saalis ning mõni aeg tagasi said nad Hiinast ka uue, suurema maadlusmati.

„Selle matiga on meil kavas kaarhall ellu äratada,” ütles spordiklubi Martna juhatuse esimees Oliver Tammemägi. Tema sõnul on nüüd hall kolm päeva nädalas soe ja maadlejad ei pea maadlusmatti Vigalast laenamas käima.

