Maitse järgimine – vali kohvimasin vastavalt oma lemmikjoogile!

Sinu maitsepalett on sinu parim juhendaja, usu sellesse! Ja sul on vaja maitsta palju erinevaid kohvisid kui proovid navigeerida hiiglaslikus kohvimaailmas ja ka sama mitmekesises valikus selle valmistamise viisides. Samamoodi tuleb kasuks mõned teadmised hiljutistest kohvimasinatest, mis pakuvad huvitavaid ja maitsvaid kohvi valmistamise võimalusi. Vahetevahel võib see muutuda keeruliseks ning sa sattud mitmete erinevate nõuannete ja soovituste ette, millest mõned võivad tõepoolest abistavad olla. Kuid mis puutub usaldusväärsesse kohvimasinasse investeerimisse, mis ei valmistaks igapäevast pettumust, tuleks usaldada oma vaistu, kujutlusvõimet ja mis kõige tähtsam – oma maitset. Sellest artiklist on sul võimalik õppida millised maitsetoonid on paremini avaldatud sinu poolt valitud valmistusmeetodiga.

Kui sa ei suuda otsustada või eelistad mitmeid erinevaid joogi valikuid

Ühe maitsega piirdumine võib olla raske – ja see on arusaadav, sest võib-olla maitseb sulle lahjem kohvi pärastlõunal kuid hommikul eelistad pigem intensiivsemat maitset. Kui sa oled just alustanud kohvi avastamist ja ei suuda otsustada milline sulle kõige rohkem meeldib, või kui sa oled kõik ära proovinud ja tead oma lemmikuid ilma valikuid kõrvaldamata, siis võib su köögis leiduda mitmeid erinevaid kohvi valmistamise vahendeid. Loomulikult ei saa ükski vahend pakkuda kõiki valikuid, kuid on olemas alternatiiv, mis võimaldab sul mängida nii lahja kui intensiivsema maitsega.

Erinevad kohvimasina tüübid võtavad ära suurema osa kohvi valmistamise pingutusest ning võivad ka aega säästa. Kuigi erinevad kohvimasinate tüübid nõuavad erineval tasemel osavõttu kohvitassi valmistamise protsessis, mõned on väga lihtsad ning ei nõua palju tähelepanu, sest teevad enamus tööst ise ära. Automaatsed kohvimasinad ei valmista kindlasti chemex’i taolist jooki, kuid võimaldavad kohandada mitmete aspektidega, alates kohviubadest mille masinasse valad kuni jahvatuse ja intensiivsuse tasemest muutes vee ja kohvi suhet, tavaliselt lihtsasti programmeeritud valikutega, mis nõuavad ainult nupule vajutamist. Automaatsed kohvimasinad kasutavad kõrget survet ja auru, et saada rikkalik kohviekstrakt jahvatatud kohvist ilma kibeda maitseta mis võib sellega kaasneda. Tavaliselt valmistavad nad espresso’sid, kuid on võimelised pruulima ka lahjat Americano’t, piimjast cappuccino’t või isegi latte macchiato’t.

Seega kui sa ei taha kutsuda jooki kohviks kui selles pole piima – siis on automaatne kohvimasin sinu jaoks mõeldud, sest see tuleb lihtsa viisiga maitsva, siidise piimavahu valmistamiseks. Mõned kõrgema tasemega kohvimasinad on erinevate sätetega vee ja intensiivsuse jaoks, mis tähendab, et sul on lihtne navigeerida lahja kohvijoogi juurest intensiivsema joogini, mis läheb hästi kokku piimaga. Teatud sätete kombinatsioone võib tulevikuks ka salvestada, millele võib anda iga pereliikme nime, mis muudab unikaalse kohvimaitse saavutamise väga lihtsaks igal korral.

Maitsete maailm – aga kui mulle meeldib kerge ja värske?

Kohvil on erinevad liigid, kõige levinum coffea arabica, millel on mitmeid erinevaid kohvitüüpe üle maailma. Mõnikord satume me erinevate kohvitüüpide otsa ning mõnikord võib samal kohvitüübil olla erinevad röstimistasemed. Kohvimaailm on nii suur, see pole mingi uudis, ning iga erinevus valmistamismeetodite seast aitab kaasa lõpptulemusele, see eriline asi mida me oleme otsinud – maitse.

Kui sa oled kergelt kohvisõber, eelistad oma tassis mahlasust ja üldiselt eelistad filtrikohvi – siis on suurepärane variant Chemex, mitmekülgne sead mis võimaldab sul avastada skaala kergemat poolt. Chemex’il on pikk ajalugu mis ulatub aastasse 1941, kui see loodi Saksa inseneri, Peter Schlumbohmi poolt. Aastate jooksul pole Chemex’i disain üldse muutunud, ning kuni tänaseni on see väga tuntud kohvikommuuni seas oma kerge ja värske, puhta maitse poolest, mis võimaldab erinevaid kohvitüüpe valmistada tänu spetsiaalsele filtrile, mis on 20-30% tihedam.

Tihedam filter võimaldab pikendada pruulimise aega võrreldes teiste filtreerimismeetoditega, ja seega on tulemuseks rohkem kohvioa maitset ja rikkalikust. Ühe päritoluga, kergema Arabica kohvi valmistamine selle seadmega valmistab laia maitsete skaala. Kerge, värske, lillearoomiga kohvi muutub värskeks, maitsvaks joogiks mis avaldab ühe maitsenoodi teise järel. Ja sõltuvalt kohvioa tüübist ja jahvatamise tasemest, võid valmistada endale ka midagi eriti kerget, isegi tee sarnast jooki! Lisaks on pruulimise protsessis väga põnev ise osaleda või seda vaadata. Ja kui tunnete huvi kohvi maitse vastu, leiate ka sellest artiklist kasulikku teavet.

Kofeiinilaksu ja intensiivse kogemuse jaoks

Pole üllatus, et paljud meist otsustavad valida kohvi ühegi teise joogi asemel hommikul, et saada spetsiaalset jõudu – kohvi on see, mis meid ülesse äratab ja võimaldab päeva alustada energiliselt ja keskendumisvõimega. Kofeiin ei istu lihtsalt maagiliselt valmistatud kohvitassis – kohvioad vabastavad aeglaselt oma mõju kui sa oma kohvi valmistad. Seega võib kohvi valmistamismeetod väga mõjutada kofeiinitaset valmis joogis. Põhimõtteliselt, mida kauem kohviuba veega kontakti saab, seda rohkem kofeiini vabaneb.

Seega on Moka poti sarnane variant suurepärane kangema hommikukohvi valmistamiseks. Sellel pole filtrit, seega on maitsed palju rikkalikumad ja kangemad, mis on vabastatud kui jahvatatud kohvi valmib otse kuumusel, ning tulemuseks on intensiivne, kreemjas jook. See on midagi espresso ja filtrikohvi vahepealset. Kuid kõik ei ole ainult kofeiiniga seotud. Hästi valmistatud kohvi Moka potis on ka väga maitsev. Maitse alatoonid nagu näiteks šokolaad, pähklid, karamell või ükskõik mis muu maitse kangema kohvi skaalal läheb kokku suurepäraselt Moka valmistatud kohvi tekstuuriga. Kui sulle meeldib piimakohv, siis on see suurepärane alusmaitse piimajookidele.

On nii palju erinevaid kohvisid, mida avastada, ning peaaegu ka sama palju viise selle valmistamiseks, seega võib sulle see esialgu tunduda väljakutsena. Kuid ära unusta, et see on teekond, mille läbimine on nauditav, sest see võimaldab sul avastada oma enda maitsepaletti ning leida, mis sinu jaoks kõige paremini sobib. Ja kui sa juba tead oma lemmikuid, siis vali lihtsalt meetod, mis aitab sul sellele keskenduda ja saavutada parim variant joogist, mida sa juba armastad.