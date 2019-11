Maadlejad selgitasid Läänemaa meistrid

Risti, Haapsalu ja Martna maadlejad võitsid kuus meistritiitlit, sama palju võite läks Lihulasse.

Läänemaa meistriteks maadluses tulid Risti maadlejad Roosmarii Roost, Raigo Roost ja Hannes Välis. Haapsalust saavutasid võidu Robin Heuer ja Robin Uspenski. Martna maadlejatest sai meistriks Hendrik Rämman.

Võistluste üks korraldaja, Martna treener Tiit Seiton märkis, et võistlust võiks kutsuda ka Lääne-Eesti piirkonna meistrivõistlusteks, sest kolmele Läänemaa maadlusklubile lisaks olid kutsutud ka maadlejad Lihulast (RJK Leola) ja Saaremaalt (KOK).

„Need klubid on käinud siin algusest peale ja on hea, et meil on võistlustel rohkem vastaseid,” sõnas Seiton.

Kõige enam võite võtsidki Lihula maadlejad, kes viisid koju kuus meistritiitlit. Meistriteks tulid Mia-Jessica Mölder, Kristyn Pihelgas, Charli Takk, Ats Kaasik, Stefan-Lauri Mölder ja Eerik Pank.

Elu esimesel võistlusel

Mitu võistlejat tegi nädalavahetusel kas oma võistlusdebüüdi või osales oma elu teisel võistlusel. Kuueaastane Leandra seisis enne esimest matši pikalt isa kõrval, kes mati nurgas treeneri toolil istus, enne kui matile astus. Kui aga kohtuniku vile kõlas, asus Leandra kiiresti tegutsema ja hüppas võtteks vastase jalgadesse. Vastane oli siiski seekord osavam, tõmbas tüdruku poole hüppe pealt pikali ja saavutas kiirelt seljavõidu.

„Väga tubli! See tüdruk on sinust vanem ja kauem maadelnud ka,” lohutas Leandrat isa, Martnast pärit Alar Pettai.

„Natuke hirmus oli küll,” tunnistas Leandra ja lisas häbeliku naeratusega, et rohkem ikkagi meeldis, kui oli hirmus.

Leandra on maadlemas käinud juba kolm aastat, aga seda kord nädalas, et mitte last ära hirmutada, rääkisid väikese maadleja vanemad. Pere elab praegu Soomes ja kui kodu lähedalt avastati maadlussaal, mis ka väikestele lastele trenne teeb, ei mõelnud pereisa kaua.

„Ma olen ise maadelnud ja lastele ka meeldis,” selgitas Pettai. Maadlustrennis käib koos Leandraga ka tema noorem õde, kes Läänemaa meistrivõistlustel ei osalenud, aga jäädvustas kõik vanema õe matšid usinalt fotodele.

Leandra saavutas võistluse lõpuks -30 kg tüdrukute kaalus 3. koha, mida jagas Ketlin Rehkaltiga (MK Juhan). Teise koha selles kehakaalus saavutas Greete Danilov (SK Martna) ja esimeseks maadles end Mia-Jessica Mölder (RJK Leola).

Läänemaa lahtised meistrivõistlused toimusid Kreeka-Rooma ja naistemaadluses. Võistlustel osales 39 maadlejat – 8 neidu ja 31 noormeest. Võistluse korraldasid Aap Uspenski ja Tiit Seiton koos SL Läänelaga.

Läänemaal tegutseb kolm maadlusklubi – Haapsalus (MK Dünamo), Martnas (SK Martna) ja Ristil (MK Juhan).

Läänemaa MV tulemused

NEIUD

-30 kg

1. Mia-Jessica Mölder (Lihula; RJK Leola)

2. Greete Danilov (Lääne-Nigula; SK Martna)

3. Ketlin Rehkalt (Lääne-Nigula; MK Juhan)

3. Leandra Pettai (Lääne-Nigula; SK Martna)

-50 kg

1. Roosmarii Roost (Lääne-Nigula; MK Juhan)

2. Anna-Maria Drozdova (Lääne-Nigula; SK Martna)

+50 kg

1. Kristyn Pihelgas (Lääneranna; RJK Leola)

2. Getter Tõnstrem (Lääne-Nigula; MK Juhan)

NOORMEHED (2005 sünd ja nooremad)

-32 kg

1. Raigo Roost (Lääne-Nigula; MK Juhan)

2. Kristjan Kants (Lääne-Nigula; SK Martna)

3. Karel Tõnstrem (Lääne-Nigula; MK Juhan)

-36 kg

1. Charli Takk (Lääneranna; RJK Leola)

2. Kalle Vaher (Lääne-Nigula; SK Martna)

3. Lauri Laev (Lääneranna; RJK Leola)

3. Kalju Vaher (Lääne-Nigula; SK Martna)

-40 kg

1. Ats Kaasik (Lääneranna; RJK Leola)

2. Kenert Rehkalt (Lääne-Nigula; SK Martna)

3. Hugo Õunaid (Haapsalu; MK Dünamo)

-50 kg

1. Robin Heuer (Haapsalu; MK Dünamo)

2. Jarmo Danilov (Lääne-Nigula; SK Martna)

3. Gregor-Hendrik Mölder (Lääneranna; RJK Leola)

3. Kristo Tikerpuu (Lääne-Nigula; SK Martna)

5. Janno Silk (Lääne-Nigula; MK Juhan)

6. Argo Vispert (Lääne-Nigula; SK Martna)

-60 kg

1. Stefan-Lauri Mölder (Lääneranna; RJK Leola)

2. Laur Urbas (Lääne-Nigula; SK Martna)

+60 kg

1. Hendrik Rämman (Lääne-Nigula; SK Martna)

2. Ojari Põld (Saaremaa; KOK)

3. Jarko Danilov (Lääne-Nigula; SK Martna)

3. Artjom Vinogradov (Haapsalu; MK Dünamo)

5. Kert-Kristjan Peet (Lääne-Nigula; SK Martna)

MEHED:

-80 kg

1. Robin Uspenski (Haapsalu; MK Dünamo)

2. Gregor Andreas Amelkin (Saaremaa; KOK)

3. Oliver Moorsoo (Saaremaa; KOK)

-90 kg

1. Hannes Välis (Lääne-Nigula; MK Juhan)

2. Kaarel Kants (Lääne-Nigula; SK Martna)

+90 kg

1. Eerik Pank (Lääneranna; RJK Leola)

2. Joosep Padu (Lääne-Nigula; SK Martna)

3. Karmo Kask (Saaremaa; KOK)

Fotod: Kelli Seiton