Daire Kaup: kõrvitsapüreesupp ehk aasiapärane kunst taldrikul

Kõrvitsat hakati kasvatama Mehhikos, sealt levis Argentiinasse, Aasiasse ning lõpuks jõudis see imeline kuldne taim ka Euroopasse. Kõrvitsa puhul on söödavad pea kõik tema osad ning taimel on väga palju häid omadusi, mis aitavadparandada meie üldist tervist. Kõrvitsa seemned on madala rasvasisaldusega ja valgurikkad, neid peetakse kõige väärtuslikumaks osaks taimest. Tähtsuselt teine osa on kõrvitsa vili, millest saab valmistada nii suppe, kooke, magustoite kui ka pagaritooteid ja jooke. Kõrvitsa viljalihal on kõrge vee (olenevalt sordist pea 90%) ja kaltsiumi (475mg/100g) sisaldus, samuti on see hea kiudainete sisalduse poolest, mis aitab tekitada täiskõhutunnet ning vältida kõhukinnisust.

Kõrvitsa sorte on väga-väga palju, meie pere raudne lemmik on pähkelkõrvits. See taim on üsna väike, kaalub umbes 1 kg, värvuselt erkoranž. Pähkelkõrvitsa peamine eelis on tema tihke viljaliha, kuumtöödel

