Lastekodu põlengust möödus kümme aastat

Täna möödub kümme aastat Haapsalu lastekodu põlengust, kus kaotas elu kümme last ja süüdlane jäigi selgusetuks.

Eesti Päevaleht kirjutas, et kriminaaluurimise lõpetamise määrusest selgus, et kella 14.15 ajal märkas üks inimene, et Kastani tänava kandist tõusis suitsu. Ta eeldas, et köögis läks midagi kärssama ja ei teavitanud kedagi.

Tegelikult oli põleng tasapisi hoogu kogunud ilmselt juba veerandi tunni jagu. Põhjapoolse tiiva välisukse läheduses oli tugitool, millest hiljem jäi alles vaid metallraamistik. Tooli täidis oli poroloonist ja see oli omakorda kaetud puuvillasest riidest kattega. Peamine tule leviku suund oli läbi ukseava ja vahelae pööningule ning selle kaudu hoone keskosa poole.

Tulekahjusignaal käivitus 14.29, töötajad helistasid kohe häirekeskusesse. Esimene päästeauto jõudis sündmuskohale kell 14.35. Päästja Priit Laos rääkis, et päästjad üritasid esiti peauksest sisse minna, ent see oli lootusetu. „Temperatuur oli nii kõrge, et päästjatel hakkasid kiivrid sulama. Ei pääsenud kuidagi ligi,” kirjeldas ta. „Inimesed ei kujuta ette, kui kiiresti tulekahju areneb. Pole sugugi nii nagu Hollywoodi filmides, kus päästjad uljalt keset leeke ringi kõnnivad. Lastekodus oli kottpime, põlemisgaasid ümber ja jahutada ka ei saanud, kuna põles niivõrd intensiivselt.”

Sama aasta juuni lõpetati kriminaalmenetlus ja süüdlane ei selgunud.

Põlenud hoone asemele valmis 2013. aasta juunis uus maja. Praegu toob päästeamet Haapsalu hoolekandekeskust ehk lastekodu välja kui ühte eeskujulikuma tuleohutusega asutust.