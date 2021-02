Läänemaale lisandus kaks koroonaviirusega nakatunut (täiendatud 12.37)

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 6380 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 952 ehk 14,9% testide koguarvust.

Läänemaale lisandus kaks koroonaviirusega nakatunut. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on Läänemaal 283,7, mis on Eesti maakondadest madalaim. Kõrgeim on näit Saaremaal – 1079,1. Eestis keskmiselt on näit 698,96.

Läänemaa omavalitsustest pole ühtegi nakatunut Vormsis. Ühtegi haigestunut ei ole ka Ruhnus ja Haljala vallas. Haigestumuse näidult järgneb neile Lääne-Nigula vald, kus 100 000 elaniku kohta on haigestunud 143. Haapsalus on näit 306. Eesti omavalitsustest teisel kohal on Lääneranna vald, kus näit on 2098.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 444 inimesel. 304 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 136, Saaremaale 79, Tartumaale 74, Pärnumaale 58, Lääne-Virumaale 36, Võrumaale 32 ja Viljandimaale 21 uut positiivset testi. Valga-, Rapla- ja Järvamaale lisandus 13, Jõgevamaale 8, Põlvamaale 7, Hiiumaale 5 ja Läänemaale 2 nakkusjuhtu. 11 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Hommikul vajas haiglaravi 508 patsienti, neist neli olid Läänemaa haiglas. „Just praegu saabus kiirabi viienda patsiendiga,” ütles Läänemaa haigla ravijuht Alge Vare keskpäeval.

Kõik viis haiget on Läänemaa inimesed, kaugemal elavaid patsiente pole Läänemaa haiglasse toodud. „Tallinn on seni ise hakkama saanud,” ütles Vare.

Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 57 543 inimesele, kaks doosi on saanud 24 827 inimest. Läänemaal on vaktsineerimisega alustatud 828 inimesel ja lõpuni on see viidud 524 inimesel.