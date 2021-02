Pärast paaripäevast pakast läheb ilm sulale

Neljapäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Tuul pöördub lõunakaarde 2-8, õhtul saartel puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on -13 kuni -18, saartel kohati -8 kuni -10 kraadi.

Läänemaal on neljapäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on -12 kuni -14 kraadi.

Ka järgneval kahel ööl on on Läänemaal oodata kuni -17 kraadi, reede päeval on kuni -11 kraadi. Laupäeval on Läänemaal -5 kuni -9 kraadi külma.

Pühapäeval läheb ilm sulale ja päeval on +1 kuni +2 kraadi. Ka esmaspäeva öösel on õhusooja null kuni üks soojakraadi, päeval ilm veidi jaheneb ja külma on nullist kahe miinuskraadini.