Heltermaa kanalisse kinni jäänud kaubalaev takistab parvlaevaliiklust

Kaubalaev jäi Heltermaa kanalisse kinni ning selle tõttu jääb täna kell 22 väljuma pidanud reis ära, teatas Heltermaa-Rohuküla liinil toimetav TS Laevad.

“Anname teada, et kaubalaev on Heltermaa kanalisse kinni jäänud ja ootab puksiiri. Seetõttu on täna kell 22.00 väljumine Rohukülast tühistatud. Anname teada, kui kanal on vaba ja laevad saavad väljuda,” teatas laevafirma oma sotsiaalmeediapostituses.

E-piletid kehtivad üldjärjekorras kuni 48 tundi pärast piletil märgitud reisiaega.