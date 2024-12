Saare- ja Hiiumaa vallaga on kokkulepe, et praamipiletite hinnad 2025. aastal ei tõuse, kuid tehakse teisi muudatusi, et ühistranspordi rahastamiseks lahendusi leida.

Regionaal- ja põllumajandusministri Piret Hartmani sõnul tagab praamipiletite mõistlik hind kohaliku elu ja majanduse toimimise. „Olles kohtunud kohalike omavalitsute esindajate ja eestvedajatega nii ametnike välitöödel, kui ka mitmetel kohtumistel viimasel poolaastal, ei saa me minna piletihindu praamidel tõstma. Elutähtsate ühenduste puhul saartega jälgime, et transporditeenuse hinnad ei hakkaks saarel elamist ja majandamist takistama. Küll aga oleme kokku leppinud teistes lahendustes, et tagada ühistranspordi rahastamine,“ lausus minister.

Muutuvad parvlaevaliinide sooduspiletite tingimused. Üliõpilase sooduspilet kehtib alates 1. veebruarist 2025 kuni 26-aastastele (ka) ja kohaliku elaniku soodushinda saavad elanikud, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on 1. jaanuari seisuga saartel. Viimane hakkab kehtima alates 2026. aastast

Selleks, et tagada jätkusuutlik püsiühendus suursaartega, tõusevad järgmise aasta 1. veebruarist lennupiletite hinnad Kuressaare ja Kärdla lennuliinidel. Piletitulu katab täna vähem kui 20 protsenti lennuliinide kuludest. Lennupiletite hinnatõusu tingib üldine kulude kasv ja lennujaamatasude tõus.