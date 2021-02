Pusku rannas valmis oma uisukeskus

Pusku külamees Üllar Ruuse on lahejääle lükanud kilomeetri jagu uisurada ning neile, kes peavad lugu iluuisutamisest, on lumest puhtaks lükatud kena jääplats.

Jääraja sai Loode-Hansu peremees Ruuse kasutuskõlblikuks eelmisel nädalal ning kui abikaasa Liivi Lintlom sellest sotsiaalmeedias teada andis, olid esimesed huvilised kohe rada testimas. „Harrastussportlane ja Haapsalu linnavalitsuse ametnik Ailar Ladva tegi pühapäeval oma ringid ka ära,” meenutas Ruuse.

Kuigi rajad ja platsi on ehitanud Ruuse, ta seda privaatseks ei pea. Kõik uisutamishuvilised on Pusku jääle oodatud, lubas peremees. „Mina ei küsi kellegi käest raha. Parim palk on mulle see, kui laps naeratab, on rahul, ei taha siit ära minna. See on minu jaoks kõige suurem tasu,” ütles jäärajameister.

