Loomise vaev ehk mida teha täppidega

Lembe Rubeni „Mitte midagi” Haapsalu linnagaleriis on väga vaadatav näitus.

Vaadatav ses mõttes, et ega seal midagi peale täppide vaadata ole. Ometi hakkab vaataja – kui ta juba kunstisaali on tulnud – vaatamist kui niisugust kuidagi eriliselt teadvustama. Mis iseenesest on huvitav. Sest tavaliselt ei taju me vaatamist mingi eraldi tegevusena.

Kui me loeme, siis me muidugi vaatame, aga ei mõtle sellele. Me loeme, mitte ei vaata. Nagu ka igal muul juhul – me keskendume sellele, mida me näeme, mitte vaatamisele endale. Rubeni näitusele tulijast saab aga puhas vaataja, kelle jaoks muutub täiesti teisejärguliseks, mida ta näeb. Vaataja saab vaatamisest kui niisugusest ebamugavalt teadlikuks.

