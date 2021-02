Kodukant Läänemaa otsib uut juhti

Kodukant Läänemaa otsib uut tegevjuhti, sest seni organisatsiooni juhtinud Kaja Karlson asub märtsist tööle riigi tugiteenuste keskusse (RTK).

Karlsoni sõnul ei olnud tal töökoha vahetamine üldse plaanis, kuid juhuslikult sattus ta lugema RTK töökuulutust. „Vaatasin, et see on täpselt nagu mulle loodud,” rääkis ta.

Uues töökohas on Karlsoni ülesanne peamiselt Euroopa Liidu toetuste nõuete ühtlustamine ja lihtsustamine.

Karlson on Kodukant Läänemaas töötanud neli aastat, millest kolm on ta olnud selle tegevjuht. „Strateegia rakendamine on meil läinud väga hästi, kõik, mis koostamisel plaani võetud, on õnnestunud rakendada,” vastas ta küsimusele, millised on tööalased õnnestumised.

Karlson lisas, et Kodukant Läänemaa tegevjuhiks saades oli tema üks soove oragnisatsoon avatumaks muuta ja see on tema sõnul ka õnnestunud. „Oleme suutnud kaasata inimesi, näiteks ettevõtjaid või maale elama tulnud inimesi, kes varem polnud meie tegemistega kursis,” rääkis ta.

Kolmanda õnnestumisena tõi Karlson välja Läänemaa kohaliku toidu teemaga tegelemise. Kodukant Läänemaa uue tegevjuhi konkurss lõpeb 18. veebruaril. „Huvi on tuntud, aga taotlusi veel pole,” ütles Karlson esmaspäeval.