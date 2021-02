Ene Pajula: vältige lifte ja võtke väiksem taldrik

Haapsallasest ajakirjanik Ene Pajula kirjutas raamatu oma eluaegsest võitlusest ülekaaluga.

„Mammi kaaluvõitlused” on nii värske, et sellest rääkides ei olnud autor raamatut ennast veel näinudki, kuigi poodides seda juba leidub. „See raamat on puhas juhus nagu minu elus kõik,” ütles Pajula.

Viis-kuus aastat tagasi kirjutas teismeeast peale ülekaaluga kimpus olnud Pajula ajakirjale Tiiu sellest järjejutu, mis võeti hästi vastu. Aastad läksid, kaaluvõitlus jätkus ja mõte edasi kirjutada kiusas. Lõpuks uuris Pajula kirjastuse Hea Lugu juhilt Tiina Kaalepilt, kas selline raamat võiks kirjastust huvitada. Selgus, et huvitas küll. „Nii ma kirjutasingi kolmveerandi jagu teksti juurde,” ütles Pajula.

Otse nõuanderaamat „Mammi kaaluvõitlused” autori sõnul ei ole. Ka kokandusest on asi kaugel. „Mõni nõuanne raamatu lõpus ikka on, näiteks et vältige lifte ja võtke väiksem taldrik,” ütles Pajula. Raamat

