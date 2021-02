Ohtlik ja ohutu jää

Jääl on mingi imeline tõmme – juba esimene lombile tekkiv kirmetis kutsub end saapakannaga katki toksima, samamoodi kipuvad inimesed veele niipea, kui sinna jääkaas peale tekib.

Lääne-Eesti vabatahtliku reservpäästerühma liikmed on käinud koolides ja üritustel kümneid kordi veest ja jääst ning nendega seotud ohtudest rääkimas. Et sõnad ei jääks pelgalt sõnadeks, on aeg-ajalt mõistlik taas kogeda, mis tunne ikkagi on läbi jää kukkuda ja jääaugust välja ronida. Nii saadi ühel päikesepaistelisel laupäeval Rohuküla lähistel kokku, et teoreetilised ja praktilised tarkused meelde tuletada.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!