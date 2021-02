Läänemaa sädeinimene on Kätlin Rohilaid-Aljaste

Neljapäeva õhtul tänati Silma õpikojas neid, kes läinud aastal oma tegemistega Läänemaal silma jäänud.

Et koroonatingimustes polnud siseruumides kokku saada võimalik, siis sedapuhku anti nii Läänemaa kultuurkapitali ja SA Läänemaa preemiad, tänukirjad ja kingitused üle vabas õhus.

SA Läänemaa tegevjuht Anu Kikas tõdes, et koroonatingimustes tunnustusüritust pidades tuli mõelda „kastist välja”, mis avalikus sektoris polegi alati väga lihtne. „Aga teie, Läänemaa uhkus, olete sellega harjunud, et alati ei saa teha nii nagu tahate ning raha on alati vähe. Teil on alati tahe ja hea tuju ning ma soovin, et see jätkuks,” ütles Kikas

Ka SA Läänemaa juhatuse esimees Urmas Sukles tänas premeerituid: „Tänu teile Läänemaa elab ja õitseb ning läheb järjest paremaks.”

Õhtu Gaute Kivistiku juhitud meeleolukal tseremoonial anti üle kultuuripärli ja kultuurkapitali Läänemaa ekspertgrupi elutööpreemia, kultuuri aasta- ja tänupreemiad, kuulutati välja Läänemaa aasta küla, Läänemaa sädeinimene ja Läänemaa vedur, Läänemaa aasta teod ning anti üle sotsiaal- ja noorsootööpreemiad.

Läänemaa vedur – Palivere vabatahtlik päästekomando

Palivere vana pritsuhoone uuendamise ja selle vabatahtlikule päästekomandole kasutuselevõtmise eest.

Ehitustöödel panid käed külge ka paljud kogukonnaliikmed, mis annab asjale erilise väärtuse. Mullu kevadel sai hoone uue väljanägemise ja uhke tornikiivri. Kogu projekti eestvedaja oli MTÜ Priitahtlikud Pritsumehed juhatuse liige Risto Roomet.

Läänemaa sädeinimene – Kätlin Rohilaid-Aljaste

Projekti „Igale koolilapsele arvuti” algatamise eest, tänu millele sai endale arvuti üle 1200 Eesti lapse.

Tänu sellele Koheri külast alguse saanud projektile said tuhanded Eesti perekonnad arvuti, mis võimaldas nende perede lastel osaleda e-õppes. Kätlin Rohilaid-Aljaste pühendus sellele eesmärgile ennastsalgavalt, kaasates ka teisi. Tänu temale sai kuu aja jooksul endale arvuti üle 1200 Eesti lapse.

Läänemaa noorsootöö tegu – „Eriolukord noorsootöös 2020. aasta kevadel”, Haapsalu noorte huvikeskuse noorsootöötajad Katrin Nuuter, Madli Uuemäe, Piia Tammeniit, Kedri Nurme, Kati Vidrik, Jaanika Miller, Natalja Jampolskaja, Ljudmilla Jampolskaja. 2020. aasta kevadiste koroonapiirangute ajal noorte huvitegevuse ja igapäevaelu toetamise eest.

Kui valitsus otsustas mullu 13. märtsil sulgeda koroonaviiruse levimise tõttu nii koolide, huviringide kui ka noortekeskuste uksed, leidsid nemad palju võimalusi noorte vaba aja sisustamiseks. Seda oludes, kus noored ei saanud kohtuda sõpradega ega teha oma igapäevaseid harjumuspäraseid tegevusi. Kõrgeim tunnustus noorsootöötajatele on noorte endi väga positiivne tagasiside.

Läänemaa kodanikuühendus või kodanikuühiskonna tegu – Ridala 800

Ühe vana ja väärika koguduse ja kiriku pikaajalise tegevuse tähistamise, peonädala korraldamise ja kogukonna kaasamise eest.

Juuli lõpus tähistati kihelkonnapäevadega Ridala püha Maarja-Magdaleena koguduse esmamainimise 800. ja Ridala kiriku valmimise 750. aastapäeva. Viie päeva sisse mahtusid jumalateenistused, kontserdid, näitused, ajalookonverents ja laadapäev, mis haarasid kaasa inimesi nii Ridala kihelkonnast kui ka kaugemalt. Selle kogukonda ühendanud suursündmuse taga seisis EELK Ridala koguduse õpetaja Küllike Valk, kel õnnestus temale omase optimismi ja säraga meelitada paljusid inimesi selle ürituse teoks saamisse oma panust andma.

Läänemaa noorsootöö valdkonna edendaja – Mai Jõevee

Noortesse panustamise ja aastatepikkuse töö eest tervist edendavate koolide võrgustiku koordinaatorina.

Kullamaa keskkooli õpetaja Mai Jõevee on pühendunud noortele ja nende tervise arengule. Tema amet tervist edendavate koolide võrgustiku koordinaatorina nõuab suurel määral õhinapõhisust ja panustamist. Jõevee on oma suure südame ja pakatava energiaga selle tööga suurepäraselt hakkama saanud. Ta on teinud ära võrratult palju rohkem, kui tema töö nõuaks. Tema moto on ikka olnud „Kui kuidagi ei saa, siis ikka saab!”.

Läänemaa sotsiaalvaldkonna edendaja 2020 – Serli Küünarpuu

Pikaajalise ja hindamatu panuse eest sotsiaaltöösse Läänemaal.

Serli Küünarpuu on üks inimestest, kes on alati olemas ja oma laialdaste teadmistega kolleegidele abiks. Ta on hoidnud seda, mis juba loodud ja valdkonda ka edasi viinud. Haapsalu linna pensionäride sõnul on Serli Küünarpuu soe ja armas inimene, kellega on hea koos suuri asju korda saata.

Läänemaa tervisedendaja 2020 – Hele Leek-Ambur

Hindamatu panuse eest Läänemaa tervisedendusse.

Hele Leek-Amburon suurepärane võrgustike looja, hoidja ja suunaja. Ta on usaldusväärne koostööpartner, innovaatiline ja uudsete ideede maaletooja. Leek-Amburil on oskus inimesi võimestada ja motiveerida. Ta on inimene, kelle peale võib kindel olla.

Läänemaa tervisedendaja 2020 – Solveig Edasi

Hindamatu panuse eest Läänemaa tervisedendusse.

Solveig Edasi on alati särasilmne, positiivne ja tegutsemiseks indu täis. Ta võtab uutest ideedest kinnija püüab need ka reaalselt ellu viia. Ta on suurepärane suhtleja, kes korraldab häid ja põnevaid koolitusi. Edasi on tubli ja töine inimene ennetusvaldkonnas.

Läänemaa tervisedendaja 2020 – Andres Kaljura

Hindamatu panuse eest Läänemaa tervisedendusse.

Kui on vaja koostööpartneri abi ja tuge nii heade mõtete jagamisel kui ka probleemide lahendamisel, võib alati julgelt pöörduda Andres Kaljura poole. Ta mõtleb alati kaasa ja püüab leida parima lahenduse. Ta on koostööpartner, kes toimetab oluliselt laiemas valdkonnas kui komandopealiku amet eeldab.

Läänemaa tervisedendaja 2020 – Tiina Kütt

Hindamatu panuse eest Läänemaa tervisedendusse.

Tiina Kütt on pikka aega panustanud Läänemaa tervisedendusse ja teinud seda südamega. Tema oluline panus ja väärtus on eelkõige laste ja noorte vaimse tervise toetamisel. Tervisedendajana ja meeskonna liikmena eelistab ta häid ning lihtsaid lahendusi, mis suudetakse reaalselt ellu viia ja millel on ka tulemus.

Läänemaa tervisedendaja 2020 – Ege Tatarmäe

Hindamatu panuse eest Läänemaa tervisedendusse.

Ege Tatarmäe teeb oma tööd suure pühendumusega. Ta läheneb tervisedendusele loovalt ja innovaatiliselt ning pühendab oma tööülesannete õnnestumisesse rohkelt energiat ja aega. Ta on tore koostööpartner, kelle seltsis kulgeb lõbusalt ka raskemate ülesannete täitmine.