Jüri Ott võrdles tuulepargi kava kommunistide repressioonidega

Lääne-Nigula vallavallavolikogu arendus- ja eelarvekomisjoni koosolekul võrdles komisjoni esimees Jüri Ott tuulepargi ehitamise plaani kommunistide repressioonidega, mis lõppes küüditamisega.

“Ma muidugi volikogus ütlen väga karmilt Enefit Greenile tuginedes nende asjaajamise stiilile ja sooviga seadustest ja normidest mööda hiilida. Toon sellise näite: Ristil on üks monument küüditatutele, ja ma võrdlen seda Enefit Greeni tulekut siia meie valla territooriumile, nagu tulid omal ajal kommunistid- valede, lubadustega ja lõpuks repressioonidega, mis lõppes küüditamisega. Täna oleme sarnases situatsioonis – inimesed peavad oma kodud maha jätma ja mujale kolima,” lausus Ott 18. jaanuaril Skype’i vahendusel peetud komisjoni koosolekul.

Ott ei pea tuuleelektri tootmist otstarbekaks. “Me peaksime aru saama, et kõik need tehnilised lahendused, mis ei ole täna kõige jätkusuutlikumad tuleb jätta kõrvale,” ütles Ott.

Vallavolikogu esimees Neeme Suur tuuleenergia suhtes nii kriitiline polnud. “Kindlasti näen vajadust energia tootmiseks Eesti pinnal ja kindlasti arvan, et tuuleenergeetika on iseenesest väiksema keskkonna mõjuga, kui põlevkivienergia. Paratamatult saab põlevkivienergia ühel hetkel otsa ja rahvusvahelises konkurentsis ka niivõrd tugev ei ole,” lausus Suur.

Ott polnud Suurega sugugi nõus. “Jutt põlevkivi kiirest surmast on ennatlik, põlevkivi jagub 500 aasta peale, kui teda targalt kasutada ja võtta kasutusele uued moodsad tehnoloogiad,” selgitas Ott. “Seda on hiljuti rõhutanud ja kõrge euroametnik Kadri Must, kes vastutab EU-s energeetika teema eest. “

“Hiljuti pandi kõik elektrijaamad tööle, ükski tuulik ei liikunud siin peaaegu nädal. Tuulepargid saavad töötada ainult siis kui on kõrval selline elektrijaam, mis kompenseerib teda. Kui teha neid tuulikuid tohutult, siis sellest mitte mingit kasu ei ole,” lausus Ott. “Euroopa Liit on öelnud, et tuuleparke maa peale ei ole mõtet teha, kui siis merre aga mere tuuleparkidega on omad küsimused, inimesed ei taha neid merre ka.”

Oti sõnul on olemas ka teised lahendused, näiteks aatomienergeetika, päikeseenergia, vesinikutehnoloogia jne. “Me peame mõtlema pigem seda teed, et me oma võsa ja puugid ajaksime ahju. Nii nagu Soomes, valdades on omad väikesed elektrijaamad ja kohalikud inimesed annavad seal neile oma toorme, meil on alustatud valest otsast, aga see ei ole meie süü, sest see on kogu selle Euroopa ja niinimetatud suurte kontsernide lobitöö, et me kaotaksime oma energeetika ära, et mida me oleme suutnud siiani rajada,” ütles Ott.

“Õnneks on meil alles isamaa ajast elektrijaamad, kui asi päris hulluks läheb, siis me saame panna tööle. Ja meie volinik ütles väga selgelt, et sellist juttu, et põlevkivi ära kaob ei ole mõtet rääkida,” nentis Ott.

Päevakorrapunkt “Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise lõpetamine”. Toimus arutelu. Toimus hääletamine. Poolt 7, erapooletuid 1. Otsustati toetada vallavalitsuse poolt koostud eelnõud ja otsus edastad volikogule.

Väljavõte koosoleku protokollist.