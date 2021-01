Haapsalus taastusravihaiglasse valmis mänguline terviserada

Haapsalu taastusravihaigla avas liikuma innustava ja mängulise terviseraja piiratud liikumisvõimega lastele.

Terviserada haiguse või õnnetuse tõttu taastusravi vajavatele inimestele rajatati haigla koridoridesse, avalikesse ruumidesse ja õuealale, et pakkuda klassikalise ravi kõrval ka mängulist, kuid samas teaduspõhist teraapiat.

Sügisel toimunud Mesikäpa heategevuskampaania ja heategevusliku teatejooksu käigus koguti annetajate abiga summa, mis võimaldas taastusravihaigla juhi Kadri Englase sõnul rajada vinge teaduspõhise atraktsiooni läbi kõigi haigla korruste.

„Haiget saanud organism ei vaja taastumiseks üksnes ravi arstikabinetis,” ütles Englas. „Kõik lapsed, aga ka täiskasvanud, peavad olema füüsiliselt aktiivsed, ka need, kelle jaoks on liikumine näiteks õnnetuse tagajärjel keeruline. Tervise- ja liikumisrada on lõbusate, aga samas arendavate tegevuste komplekt, mis loob võimalused teraapiaväliseks aja veetmiseks sellisel moel, et sellel on taastumisprotsessis hindamatu roll,” lisas Englas.

Terviserajal on kümneid elemente, mis suunavad kas liikuma, käelist tegevust arendama või mõtlema. Osadel elementidel saab harjutada tasakaalu, osadel õppida sõlmi siduma, osadel saab otsida vastuseid mõistatustele. Lisaks on rajal ka praktilisi nõuandeid, mis toetavad tervislikke eluviise.

Heategevuskampaania eestvedaja, Orkla Eesti brändijuhi Arnika Ambose sõnul otsitakse Mesikäpale hoolealust alati põhjalikult. „Meie jaoks on tähtis, et kõik lapsed oleksid aktiivsed ja liiguksid, ka need, kelle jaoks on iga väike samm suur pingutus,” ütles Ambos.

Ravile kaasaaitava ja lastele mängulusti pakkuva raja loomiseks koguti Mesikäpa heategevuskampaaniaga 10 363 eurot.

Annika Vilu fotod