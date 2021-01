Haapsalu raad kipub vanalinna

Haapsalu linnajuhid soovivad ehitada uue linnavalitsuse maja politseimaja kõrvale tühjale krundile.

„Eks mõtled ju ikka, kuidas vanalinna elu tuua,” ütles Haapsalu linnapea Urmas Sukles.

Sukles märkis, et koroonaajal on linnavalitsuse tööd ümber korraldatud ja elu on näidanud, et nii suuri ruume ei vajatagi. „Pealegi on vana parteimaja [linnavalitsuse maja] nõukogudeaegne ehitis, mille energiasäästlikuks ümber ehitamine on ka kulukas,” ütles Sukles.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!