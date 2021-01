Läänemaale lisandus kolm koroonaviirusega nakatunut (täiendatud 11.35)

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 5599 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 788 ehk 14,3% testide koguarvust.

Läänemaale lisandus kolm koroonaviirusega nakatunut. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on Läänemaal 190,8. Üle Eesti on see näit 598,36.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 388 inimesel. 307 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 134, Tartumaale 67, Pärnumaale 62, Lääne-Virumaale 31 ja Viljandimaale lisandus 22 uut positiivset testi tulemust. Võrumaale lisandus 19, Valgamaale 11, Järvamaale 9, Jõgevamaale 8, Saaremaale 7 ning Hiiumaale 5 uut juhtu. Lääne-, Põlva-, ja Raplamaale lisandus 3 uut juhtu. 16 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Üle Eesti vajab haiglaravi 394 patsienti. Neist seitse on Läänemaa haiglas. Haigla ravijuhi Alge Vare sõnul tulid viimati 5. jaanuaril haiglaravile neli patsienti. Eile sai üks koroonaviirusega nakatunud patsient koju ning üks viidi õendusosakonda veel järelravile.

Vare kinnitusel on kõik haiglatöötajad terved.

Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 7973 inimesele. Läänemaal on vaktsineeritud 75 inimest. Läänemaa haiglas toimub töötajate koroonavaktsineerimine taas 12. jaanuaril – see on haiglas kolmas kord vaktsineerida.

2021. aastal on Läänemaale lisandunud 19 koroonaviirusega nakatunut.