Moderna koroonavaktsiin sai Euroopa ravimiametilt positiivse hinnangu 

Euroopa Ravimiameti Inimravimite komitee kolmapäevasel koosolekul anti positiivne hinnang ka Moderna koroonavaktsiinile ning kolmapäeva õhtul peaks Euroopa Komisjon andma sellele Euroopa Liidus kehtiva tingimustega müügiloa.

„Mõnenädalase vahega saab Eestis kasutama hakata ka teist koroonavaktsiini ja see aitab kindlasti nii meil kui kogu Euroopas vaktsineerimisega edukamalt hakkama saada. Euroopa ravimiamet on kinnitanud, et andmeid vaktsiini kvaliteedi, ohutuse ja efektiivsuse kohta on põhjalikult hinnatud, mis annab aluse tingimustega müügiluba välja anda ja vaktsiin kasutusele võtta ka Eestis,“ ütles ravimiameti peadirektor Kristin Raudsepp.

Euroopa ravimiameti inimravimite komitee hinnangul on COVID-19 Vaccine Moderna puhul tegemist sarnaselt Comirnatyga mRNA-tüüpi vaktsiiniga, mille efektiivsus on tootja andmete hinnangul 94,1 protsenti ning selle efektiivsuse saavutamiseks on vaja kahte annust vaktsiini. Kahe annuse vahe on 28 päeva. Moderna vaktsiini on mõeldud kõigile 18-aastastele ning vanematele inimestele. Nagu kõigi ravimite puhul, jälgib Euroopa Ravimiamet tähelepanelikult andmeid vaktsiini ohutuse ja tõhususe kohta, et tagada inimeste tervise kaitse. Komitee töö juhindub teaduslikest tõenditest.

COVID-19 Vaccine Moderna koroonavaktsiini kõige levinumad kõrvaltoimed on kerged või mõõdukad ja kaovad mõne päeva jooksul pärast vaktsineerimist. Kõige sagedasemad kõrvaltoimed on valu ja turse süstekohas, väsimus, külmavärinad, palavik, kaenlaalused tursed või hellad lümfisõlmed, pea-, lihas- ja liigesevalu, iiveldus ja oksendamine.

Moderna koroonavaktsiini kliinilises uuringus osales veidi üle 30 000 inimese.

Euroopa Ravimiameti müügiloataotluse eelhindamise protseduuris on AstraZeneca ja Oxfordi ülikooli ning Janssen Vaccines ja Prevention B.V. vaktsiinikandidaadid.

Tingimustega müügiluba tähendab, et tootja on kohustatud pärast müügiloa saamist edastama kahe aasta jooksul andmeid nii ravimi ohutuse, efektiivsuse kui kvaliteedi kohta. Selle käigus oodatakse näiteks vastuseid küsimustele, kui kaua kaitse kestab, kuidas kaitseb vaktsiin immuunpuudulikkusega inimesi, lapsi, rasedaid ning kas see hoiab ära sümptomiteta juhud.