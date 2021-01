Riik soovib koduste laste arengu kohustuslikku kontrolli

Näiteks on Lääne-Nigula vallas on kümmekond last, kes lasteaias ei käi. Vallavanema Mikk Lõhmuse sõnul pole vallal nende arnegust head ülevaadet.

„Ma isiklikult hindan seda päris heaks plaaniks, et kõik vallas olevad lapsed on valla huviorbiidis ja koolidel on kindlus, et nad teavad, mis võimalike probleemide, murede, arengutasemega laps kooli tuleb,” ütles Lõhmus ERR-ile.

Uus eelnõu näeb ka ette, et edaspidi määrab omavalitsus lapsele koha kodule kõige lähemasse lasteaeda ning vanemad jäävad ilma võimalusest ise kohta valida. 90 päeva enne lapse pooleteise aastaseks saamisel peab omavalitsus saatma vanematele teate lasteaia koha määramise kohta. Uus eelnõu ei kohusta pakutud kohta vastu võtma, seda võib hakata kasutama hiljem.