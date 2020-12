Läänemaale lisadus üks koroonaviirusega nakatunu, haiglas suri üks nakatunu (täiendatud 12.29)

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 6648 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 968, mis on uus Eesti rekord.

Läänemaale lisandus üks koroonaviirusega nakatunu – üle 70aastane naine, kes elab väljaspool Läänemaad hooldekodus. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on Läänemaal 185,9. Üle Eesti on see näit 600,69.

Läänemaa haigla ravijuhi Alge Vare sõnul on tänase seisuga Läänemaal haiglaravil seitse koroonaviirusega nakatunut. Kaks haiglaravi vajavat inimest on läänlased, ülejäänud on Harjumaalt ja Hiiumaalt.

Vare ütles, et öösel suri üks haiglaravil olnud koroonahaige – 81aastane naine, kes ei ole läänlane. Samuti viidi üks haige reanimobiiliga Ida-Tallinna keskhaiglasse, sest vajas hingamisaparaati.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 515 inimesel. 404 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 140, Tartumaale 100, Pärnumaale 46, Lääne-Virumaale 39 ning Võrumaale 29 uut positiivset koroonaviiruse tuvastamise testi tulemust. Valgamaale lisandus 21, Järvamaale 17, Hiiumaale 15 ning Raplamaale 14 uut juhtumit. Jõgeva-, Põlva- ja Saaremaale lisandus kuus, Viljandimaale kaks ning Läänemaale üks uus nakatunu. 11 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Ööpäeva jooksul avati uusi COVID-19 haigusjuhtumeid 50 ning tänahommikuse seisuga viibib haiglas 411 COVID-19 patsienti.

Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 884 inimesele.